Какие нарушения выявили на рынках Казахстана, рассказали в Минторговли

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минторговли и интеграции на брифинге в СЦК озвучил итоги проверки 122 торговых рынков по всему Казахстану. Власти выявили ряд нарушений, передает корреспондент NUR.KZ.

Бахыт Султанов сообщил, что Генпрокуратура завершила в мае проверки 122 рынков.

"Среди системных проблем отмечается отсутствие регламентации деятельности владельцев и администрации рынков, высокие арендные ставки за торговое место – до 15 тыс. тенге в день, навязывание администрацией рынка аффилированных поставщиков по оказанию дополнительных услуг", – перечислил министр.

Также, по его словам, в ходе проверок отмечены случаи создания участниками рынка искусственного дефицита на товар и манипуляции с ценами.

Для решения существующих проблем и в целях модернизации деятельности рынков предлагается в первую очередь наделить собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли.

Кроме того, планируется установить квалификационные и инфраструктурные требования к рынкам, а также создать информационную систему, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980203-kakie-narusheniya-vyyavili-na-rynkah-kazahstana-rasskazali-v-mintorgovli/