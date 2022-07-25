Доллар упал сразу на 7 тенге на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар на Казахстанской фондовой бирже снизился по отношению к тенге после дневных торгов в понедельник, 25 июля. Об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 475,92 тенге, понизившись на 7,38 тенге с момента последних торгов.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:

в Алматы: покупка – 472-478,5 тенге, продажа – 480,3-484 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 472-475 тенге, продажа – 480,3-484 тенге.

Кроме того, по данным сайта Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 475,5-479 тенге, продажа – 482-485 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 475,5-479 тенге, продажа – 480,5-483 тенге.

Напомним, сегодня Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14,5 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980100-dollar-upal-na-7-tenge-na-birzhe-v-nachale-nedeli/