Курс доллара в Казахстане немного поднялся

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня, 20 июля, доллар немного вырос по отношению к тенге на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные вечерних торгов на официальном сайте KASE.

Согласно последним данным, за день американская валюта укрепилась на 0,92 тенге. По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 481,27 тенге.

Накануне наблюдалось падение стоимости "американца".

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:

в Алматы: покупка – 477,5-482 тенге, продажа – 483,5-486 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 477,5-478,5 тенге, продажа – 483,5-486 тенге.

Кроме того, по данным сайта Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 478-481 тенге, продажа – 485-487 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 477-479,5 тенге, продажа – 482-483,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1979397-kurs-dollara-v-kazahstane-nemnogo-podnyalsya/