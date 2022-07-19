Курс доллара упал до 480 тенге на дневных торгах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 19 июля, по итогам дневных торгов на KASE курс доллара к тенге упал до отметки в 480,36 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном портале Казахстанской фондовой биржи.

С учетом, что ранее курс тенге к доллару составлял 484,62 тенге, а после дневных торгов опустился до 480,36 тенге, разница составила 4,26 тенге.

Отметим, что за последний месяц курс доллара к тенге вырос на 36,61 тенге.

Так, согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:

в Алматы : покупка – 477-481 тенге, продажа – 484,5-485,5 тенге;

: покупка – тенге, продажа – тенге; в Нур-Султане: покупка – 477-478 тенге, продажа – 484,5-485 тенге.

Кроме того, по данным сайта Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 478-485 тенге, продажа – 484-490 тенге;

: покупка – тенге, продажа – тенге; в Нур-Султане: покупка – 477-481 тенге, продажа – 482-489 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1979184-kurs-dollara-upal-do-480-tenge-na-dnevnyh-torgah/