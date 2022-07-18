Курс доллара вырос почти на 4 тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам прошедших торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вырос на 3,6 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.

Сегодня, 18 июля, на дневных торгах средневзвешеный курс доллара достиг 484,18 тенге. Таким образом, с момента заключительных торгов на прошлой неделе американская валюта выросла на 3,6 тенге.

Так, согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:

в Алматы: покупка – 479-485,5 тенге, продажа – 488,5-490,5 тенге;

покупка – 479-485,5 тенге, продажа – 488,5-490,5 тенге; в Нур-Султане: покупка – 479-482 тенге, продажа – 488,5-489 тенге.

Кроме того, по данным сайта Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 480-486 тенге, продажа – 489-491 тенге;

покупка – 480-486 тенге, продажа – 489-491 тенге; в Нур-Султане: покупка – 476-481,5 тенге, продажа – 483-488 тенге.

Напомним, что перед выходными курс доллара составлял 480,58 тенге за единицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1979010-kurs-dollara-vyros-pochti-na-4-tenge-v-kazahstane/