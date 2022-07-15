Курс доллара остановился на отметке в 480 тенге перед выходными

Иллюстративное фото: Diego Cupolo/NurPhoto/Getty Images

По итогам вечерних торгов на KASE курс доллара к национальной валюте превысил отметку в 480 тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

На последних торгах средневзвешенный курс доллара составил 480,58 тенге за единицу. С учетом, что после прошлых торгов 1 доллар стоил 478,52 тенге, разница с нынешним курсом составила 2,06 тенге.

Сейчас, согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы : покупка – 473-480 тенге, продажа – 478-486 тенге;

: покупка – тенге, продажа – тенге; в Нур-Султане: покупка – 478-480 тенге, продажа – 483-486 тенге.

А в обменных пунктах, по данным портала Kurs.kz, купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 475-479 тенге, продажа – 482-484 тенге;

: покупка – тенге, продажа – тенге; в Нур-Султане: покупка – 471-479 продажа – 479,5-483 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978746-kurs-dollara-ostanovilsya-na-otmetke-v-480-tenge-pered-vyhodnymi/