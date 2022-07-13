Доллар подорожал на 2 тенге на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара немного вырос по итогам дневных торгов сегодня, 13 июля, на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные официального сайта KASE.

Средневзвешенный курс американской валюты установился на отметке 475,91 тенге, повысившись на 2,29 тенге с момента последних торгов.

Сейчас, согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 472-474 тенге, продажа – 478-480 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 472-473 тенге, продажа – 479-480 тенге.

А в обменных пунктах, по данным портала Kurs.kz, купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470-474 тенге, продажа – 478-480 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 470-473, продажа – 475-476 тенге.

Ранее мы писали, что курсы доллара и евро в Казахстане почти сравнялись.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978274-dollar-podorozhal-na-2-tenge-na-birzhe/