Доллар подешевел на бирже перед выходными

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В пятницу, 8 июля, по итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже наблюдается укрепление тенге, свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 474,12 тенге, снизившись на 3,31 тенге с момента последней торговой сессии.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Алматы: покупка – 468,5-470,5 тенге, продажа – 475-480 тенге;

Нур-Султан: покупка – 468,5-470 тенге, продажа – 475-478 тенге.

Между тем в обменниках страны, по данным портала Kurs.kz, купить и продать доллары можно по следующим ценам:

Алматы: покупка – 469-472 тенге, продажа – 4761-478 тенге;

Нур-Султан: покупка – 468-471,5, продажа – 473,4-477 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977637-dollar-podeshevel-na-birzhe-pered-vyhodnymi/