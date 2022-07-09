Добычу нефти на Кашагане возобновили раньше срока

Кашаган. Фото: ncoc.kz

В NCOC (North Caspian Operating Company) проинформировали о том, что добыча нефти на Кашагане возобновлена. Произошло это раньше запланированного срока. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте компании.

В NCOC рассказали, что успешно завершили планово-предупредительные ремонтные работы на морских и наземных производственных объектах месторождения Кашаган.

Во время полной остановки производства проведены необходимые техническое обслуживание и инспекции, реализованы ряд проектов в целях повышения безопасности и надежности производственных операций.

В компании отметили, что более 10 тысяч человек, в основном казахстанцы, были задействованы для безопасного выполнения этих масштабных мероприятий в установленные сроки.

"Данные планово-предупредительные ремонтные работы представляют собой важный этап для NCOC, так как позволяют обеспечить целостность активов, надежность и увеличение наших производственных мощностей.

Я хотел бы выразить благодарность всем участникам: нашим подрядчикам, акционерам и государственным органам, за поддержку и объединение усилий, направленных на безопасную и успешную реализацию этого важного проекта", - сказал управляющий директор NCOC Оливье Лазар.

После завершения работ компания постепенно возобновила эксплуатацию морских и наземных производственных объектов с открытием скважин и переводом систем в штатный режим работы.

Напомним, ранее сообщалось, что NCOC с 1 июня приостанавливает добычу нефти в связи с ремонтом, который планировалось выполнить в течение 45 дней.

Кашаган - одно из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Оно расположено в 80 км от Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977676-dobychu-nefti-na-kashagane-vozobnovili-ranshe-sroka/