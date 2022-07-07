Почти на 9 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара вновь резко вырос по итогам дневных торгов сегодня, 7 июля, на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные официального сайта KASE.

Средневзвешенный курс доллара установился на отметке 477,24 тенге, повысившись на 8,46 тенге с момента последних торгов.

Сейчас, согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 472-474,5 тенге, продажа – 479-482 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 472-474 тенге, продажа – 480-482 тенге.

Между тем в обменниках Казахстана, по данным портала Kurs.kz, купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,5-475 тенге, продажа – 479-481 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 470-474, продажа – 474,5-478 тенге.

Напомним, ранее мы сообщали, что доллар резко взлетел в цене в обменниках Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977368-pochti-na-9-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/