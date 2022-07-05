"По срокам сориентировать не могу": глава холдинга "Байтерек" о покупке дочки "Сбербанка"

Иллюстративное фото: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images

Председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Канат Шарлапаев в кулуарах кабмина прокомментировал ситуацию с покупкой АО "Сбербанк Казахстан", передает корреспондент NUR.KZ.

Шарлапаев сообщил, что стороны делают все, чтобы сделка завершилась как можно быстрее.

"Мировая практика такова, что текущие сделки по слиянию и поглощению мы стараемся не комментировать. Я могу подтвердить только ход ведения переговоров.

Переговоры ведутся, и по каким-то конкретным параметрам – по транзакциям, по срокам – я сориентировать вас не могу. Но мы стараемся завершить (сделку – прим. ред.) как можно быстрее", – резюмировал спикер.

Ранее глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова объясняла, почему возникла необходимость продажи "Сбербанк Казахстан".

"Это дочерняя организация ПАО "Сбербанк Россия". Данный банк был включен в список санкций, что фактически означает, что банк не сможет проводить операции в иностранной валюте. У него были закрыты корреспондентские счета, а также была ограничена возможность привлечения нового финансирования.

В этой связи "Сбербанк Россия" принял решение о продаже своей дочерней компании и ведет переговоры с холдингом "Байтерек" по поводу продажи", – объясняла Абылкасымова.

По ее словам, АРРФР следит за соблюдением всех норм законодательства при совершении сделки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976985-po-srokam-sorientirovat-ne-mogu-glava-holdinga-bayterek-o-pokupke-dochki-sberbanka/