Курс доллара – 470 тенге: названы причины ослабления нацвалюты

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За июнь 2022 года тенге ослабел на 13,3% по отношению к доллару. О причинах такого падения национальной валюты и дальнейших перспективах сообщается на официальном сайте Национального банка РК.

По итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 115 млн долларов США до 96,4 млн долларов США. Общий объем торгов в июне составил 2,1 млрд долларов США.

"Несмотря на благоприятные цены на энергоносители, курс национальной валюты слабел на фоне ограниченности предложения валюты и одновременного роста спроса на валюту.

Снижение предложения валюты связано с сокращением продаж валюты экспортерам для выплаты налогов, в то время как рост спроса связан с началом выплаты дивидендов", – сообщили представители Нацбанка.

Отмечается, что поддержку валютному рынку оказывала продажа валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которая составила порядка 480,4 млн долларов США. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июнь составили 438,3 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 20,7% от общего объема торгов.

В течение июня на внутреннем валютном рынке Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

"В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – говорится в сообщении финрегулятора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976540-kurs-dollara-470-tenge-nazvany-prichiny-oslableniya-natsvalyuty/