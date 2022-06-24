Причины ослабления тенге назвали в Нацбанке

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Заместитель директора департамента монетарных операций Национального Банка Казахстана Иван Сердюк прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке, сообщается на официальном сайте НБК.

Он объяснил, почему после укрепления тенге вновь стал слабеть.

"Основной причиной такой динамики являются рост спроса на валюту и ограниченность продавцов на рынке. В акционерных обществах состоялись общие собрания акционеров, мы видим спрос на доллары в связи с началом выплаты дивидендов. Сохраняется привычный спрос на покупку валюты для осуществления импортных операций", - пояснил Сердюк.

По его словам, в конце мая экспортеры реализовывали валютную выручку для выплаты налогов на добычу полезных ископаемых и рентного налога на экспорт во время так называемой "большой налоговой недели".

"В июне таких объемов на продажу мы пока не наблюдаем. Поэтому всех клиентов-покупателей банки направляют на биржевые торги, встречных потоков внутри нет, что создает дополнительный спрос на валюту", - отметил замдиректора.

Сердюк подчеркнул, что среднедневной объем торгов в июне составляет 95 млн долларов США, что на 18% меньше, чем в мае. Общий объем торгов на текущий момент составляет 1,6 млрд долларов США. То есть, экономическая активность, с точки зрения валютного рынка, продолжает оставаться на достаточно низких уровнях.

По его словам, в целом динамика тенге соответствует общемировому тренду.

Также Сердюк высказался об укреплении рубля.

По его информации, стремительное укрепление рубля к иностранным валютам, включая доллар США, происходит на фоне введенных мер контроля движения капитала вкупе с существенным сокращением импорта.

С начала июня рубль по отношению к доллару укрепился почти на 15%.

"Хотелось бы отметить, что на котировку рубль/тенге прежде всего влияет то, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару. Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на мировых рынках, поэтому курс рубль/тенге продолжает расти", - отметил Сердюк.

Также замдиректора департамента монетарных операций обратил внимание, что с начала июня Национальный Банк не участвовал на торгах с целью воздействия на обменный курс за счет золотовалютных резервов, то есть не проводил интервенции.

"Как уже стало традицией, информацию по нашим операциям на валютном рынке в июне, будь то золотовалютные активы, Национальный фонд или ЕНПФ, мы опубликуем в первый рабочий день следующего месяца. В то же время для осуществления трансфертов в бюджет осуществлялась продажа иностранной валюты от имени Национального фонда, с начала июня объем составил 408 млн долларов США", - заявил Сердюк.

Также Иван Сердюк сконцентрировал внимание экспертов на вопросе о плавающем обменном курсе тенге.

"С марта волатильность курса тенге оценивается в 1,2%, для сравнения волатильность бразильского реала за это же время – 1,2%, мексиканского песо – 0,7%, из развитых рынков: фунта – 0,7%, евро – 0,6%. Эти показатели лишний раз демонстрируют приверженность полноценному режиму свободно плавающего курса, что позволяет абсорбировать дисбалансы экономики и сохранить золотовалютные активы страны", - пояснил он.

По его словам, курсы валют не следуют линейно изменению внешних фундаментальных факторов.

"Внутренние факторы, как видим в последние дни, превалируют. В краткосрочной перспективе волатильность тенге продолжит зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках", - подчеркнул Иван Сердюк.

Напомним, сегодня американская валюта вновь подорожала в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже - стоимость доллара на бирже установилась на отметке 470,9 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975600-prichiny-oslableniya-tenge-nazvali-v-natsbanke/