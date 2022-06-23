"Многие товары импортозависимые": Султанов о росте цен на продукты питания в Казахстане

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Глава Минторговли и интеграции в кулуарах кабмина высказался о росте цен на продукты питания в Казахстане. Кроме того, Бахыт Султанов сообщил о наличии импортозависимости по некоторым видам товаров, передает корреспондент NUR.KZ.

"Они делают свою работу. У них же не только вопрос по сахару, есть и другие продукты. Товары все есть в наличии, дефицита нет. Просто сейчас многие товары импортозависимые. Поэтому на них влияет курсы доллара и евро", - сказал Бахыт Султанов.

Министр добавил, что по основным товарам дефицита нет.

"Есть импортозависимость по 6 видам товаров. Есть специальная программа, которая направлена на то, чтобы снизить эту импортозависимость.

Есть товары, которые экспортозависимые. Например, зерно. Тут тоже рост цен на внешних рынках приводит к росту цен на внутренних рынках.

Понятно, что по ряду направлений проводится работа со стороны СПК и стабфонда. По ряду видов мы продукты стабилизируем через оборотные схемы, когда финансируются торговые сети, и они обеспечиваются заранее форвардными контрактами удержания цен.

Но по многим продуктам, где есть импортозависимость, например, сахар, здесь хочешь, не хочешь - цена будет подниматься. Потому что биржевая цена во всем мире растет.

И поскольку один из наших поставщиков, Россия, ограничила поставку, то, конечно, это будет влиять. Логистика во всем мире растет. Сам доллар растет, евро растет", - добавил глава ведомства.

Напомним, в начале месяца мы сообщали о том, что рост цен на продукты питания в Казахстане достиг рекордных значений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975360-mnogie-tovary-importozavisimye-sultanov-o-roste-tsen-na-produkty-pitaniya-v-kazahstane/