Неосвоение бюджета в 2021 году достигло рекорда за последние 15 лет в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутат сената Сергей Карплюк на совместном заседании палат парламента озвучил причины высокого неосвоения бюджетных денег, передает корреспондент NUR.KZ.

Сергей Карплюк сообщил, что неосвоение бюджета по итогам 2021 года составило 69 млрд тенге.

"Оно является максимально высоким в абсолютном выражении за последние 15 лет. Одними из значимых факторов систематического неосвоения являются недостатки государственных закупок.

Из года в год хронически повторяются случаи непроведения запланированных тендеров, отсутствия заявок на участие в конкурсе, несоответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, поздних процедур проведения госзакупок и прочих нарушений, которые отрицательно сказываются на эффективном освоении бюджетных средств", – заявил сенатор.

По его словам, из-за несостоявшихся конкурсов по госзакупкам не освоены в полном объеме 460 млн тенге, предусмотренные на повышение квалификации и переподготовку кадров организаций здравоохранения.

"Наиболее остро стоят вопросы неосвоения средств регионами по причине несовершенства процедур госзакупок. С сохранением общей тенденции увеличения объемов целевых трансфертов, регионам было выделено 2,5 трлн тенге. При этом сумма неосвоенных средств составила 59 млрд тенге, из которых более 95%, или 56,8 млрд тенге, составляют целевые трансферты из Нацфонда.

Аутсайдерами здесь являются Алматинская область – 11,3 млрд тенге, города Нур-Султан – 9 млрд тенге и Алматы – 5,9 млрд тенге", – подчеркнул депутат.

Как сообщил Карплюк, у всех регионов основная доля неосвоения приходится на "Дорожную карту занятости", проект "Ауыл – Ел бесігі", программы развития регионов, программу "Нұрлы жер".

Напомним, что сегодня на расширенном заседании парламента было предложено начать формировать госбюджет на один год, а не на три. как это происходит сейчас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974855-neosvoenie-byudzheta-v-2021-godu-dostiglo-rekorda-za-poslednie-15-let-v-kazahstane/