Доллар подскочил еще на 4,5 тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За последние дни курс доллара резко вырос. Сегодня, по итогам дневных торгов, американская валюта вновь подорожала. Такие данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

После очередных торгов курс доллара установился на отметке в 446,87 тенге за единицу. Американская валюта выросла на 4,55 тенге. При этом вчера днем американская валюта подорожала на 3,59 тенге и стоила на бирже 442,17 тенге.

Таким образом, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 442-445 тенге, продажа – 450,5-453 тенге;

покупка – 442-445 тенге, продажа – 450,5-453 тенге; Алматы: покупка – 441-447 тенге, продажа – 450,5-453 тенге.

Кроме того, на сайте Kurs.kz сообщается, что сейчас обменные пункты в Казахстане продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 446-448,5 тенге, продажа – 449,3-452 тенге;

покупка – 446-448,5 тенге, продажа – 449,3-452 тенге; Алматы: покупка – 445-447 тенге, продажа – 451-452 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974605-dollar-podskochil-esche-na-45-tenge-v-kazahstane/