Доллар подорожал почти на 4 тенге на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Резкое подорожание доллара наблюдалось сегодня, 16 июня, во время торгов на Казахстанской фондовой бирже. Данные приводит официальный сайт KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 442,17 тенге, американская валюта подорожала на 3,59 тенге с момента последних торгов на KASE.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, сегодня в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

Нур-Султан : покупка – 437-441,5 тенге, продажа – 446-447,5 тенге;

: покупка – 437-441,5 тенге, продажа – 446-447,5 тенге; Алматы: покупка – 437-441,5 тенге, продажа – 442,5-447,5 тенге.

По данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан : покупка – 440-444 тенге, продажа – 445-447 тенге;

: покупка – 440-444 тенге, продажа – 445-447 тенге; Алматы: покупка – 440-441 тенге, продажа – 445-447 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974406-dollar-podorozhal-pochti-na-4-tenge-na-birzhe/