Годунова: Отечественные товаропроизводители не смогли восполнить потребности Казахстана

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Глава Счетного комитета, выступая в сенате, сообщила, что отечественные товаропроизводители не смогли восполнить потребности Казахстана даже в базовых продовольственных товарах, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос Наталья Годунова подняла в ходе рассмотрения отчета правительства по исполнению Республиканского бюджета за 2021 год.

"Главная задача – удержать цены на продукты питания и увеличить их собственный выпуск. Вместе с этим нет ожидаемой отдачи от политики импортозамещения.

Отечественные товаропроизводители не смогли восполнить потребности Казахстана даже в базовых продовольственных товарах. А мы страна с высоким аграрным потенциалом. Ситуация такова, что где-то выгоднее вывозить сырье, чем развивать переработку", – констатировала она.

В итоге, по ее словам, Казахстан импортирует продукты питания, в том числе и из нашего сырья.

"Как результат, почти 50% потребительских расходов населения занимают продукты питания. Да и самочувствие населения не соответствует 4% роста ВВП из-за высокой инфляции.

Здесь должна была сработать программа "экономика простых вещей". Однако фактически только половина средств направлена на пищевую и легкую промышленность. Остальное – на гостиницы, частные школы, стоматологии и услуги, что даже с натяжкой трудно отнести к производству товаров народного потребления", – отметила Годунова.

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов в ответ сообщил, что Казахстану нужно диверсифицировать экономику.

"Если нам удастся обуздать инфляцию, обуздать, заякорить инфляционные ожидания населения, со временем это создаст базу для доверия нашей национальной валюте и долгосрочного сбережения. (...)

Если бы мы создали более диверсифицированную экономику, мы были бы меньше зависимы от внешних шоков. Мы сейчас импортируем достаточно большую (часть – прим. ред.), за прошлый год 22% продуктовой корзины мы импортировали, 60% непродуктовых товаров мы импортируем.

Если бы мы создали более диверсифицированную экономику, мы были бы меньше зависимы от внешних шоков", – сказал он.

Также Наталья Годунова заявила, что Казахстан живет "не по средствам", и что больше половины выделенных из Нацфонда средств власти направляют на текущие мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974357-godunova-otechestvennye-tovaroproizvoditeli-ne-smogli-vospolnit-potrebnosti-kazahstana/