Работу двух причалов КТК временно приостановили

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С 15 июня запланировано начало работ по подготовке к утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, в связи с чем приостановлена работа двух причалов, сообщается на официальном сайте КТК.

Как пояснили в компании, в ходе предварительных обследований в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 были выявлены гидроакустические и магнитные цели, требующие их дообследования и утилизацию в случае необходимости.

С 15 июня запланировано начало работ по дообследованию и утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2. Они будут проводиться силами МЧС России.

"По итогам утилизации потенциально взрывоопасных предметов КТК получит заключение штаба Черноморского флота с разрешением производства работ, связанных с касанием дна, в акватории транспортной безопасности ВПУ-1 и ВПУ-2.

Эксплуатация ВПУ - 1 и 2 на период с 15 по 25 июня в рамках планового останова не будет осуществляться. Эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме, что позволит выполнить заявки грузоотправителей", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули специалисты, в прошлом прибрежные морские районы неоднократно являлись зоной боевых действий. Кроме того, дно акватории по естественным причинам подвержено процессам перемещения донных пород и слоев воды.

Напомним, что в конце марта в результате сильных штормов на Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума, из-за чего экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой. Нанесенный в результате аварии ущерб Казахстану оценили в 100-150 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974164-rabotu-dvuh-prichalov-ktk-vremenno-priostanovili/