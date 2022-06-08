Доллар вновь резко подорожал на бирже
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Сегодня, 8 июня, по итогам дневных торгов на KASE курс доллара к тенге вновь показал рост. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Казахстанской фондовой биржи.
Средневзвешенный курс доллара днем составил 433,45 тенге, поднявшись на 3,68 тенге с момента последних торгов.
Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:
- Нур-Султан: покупка – 429-432 тенге, продажа – 437,5-439 тенге;
- Алматы: покупка – 429-433 тенге, продажа – 437-439 тенге.
Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:
- Нур-Султан: покупка – 430-432,5 тенге, продажа – 433-436 тенге;
- Алматы: покупка – 430,5-433 тенге, продажа – 436-437 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1973198-dollar-vnov-rezko-podorozhal-na-birzhe/