Доллар вновь резко подорожал на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 8 июня, по итогам дневных торгов на KASE курс доллара к тенге вновь показал рост. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Казахстанской фондовой биржи.

Средневзвешенный курс доллара днем составил 433,45 тенге, поднявшись на 3,68 тенге с момента последних торгов.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 429-432 тенге, продажа – 437,5-439 тенге;

Алматы: покупка – 429-433 тенге, продажа – 437-439 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 430-432,5 тенге, продажа – 433-436 тенге;

Алматы: покупка – 430,5-433 тенге, продажа – 436-437 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1973198-dollar-vnov-rezko-podorozhal-na-birzhe/