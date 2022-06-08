Легализация преступных средств в Казахстане: приостановлено 113 подозрительных операций

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Первый заместитель председателя Агентства по финансового мониторингу Габит Садырбеков в кулуарах мажилиса заявил, что с начала года ведомством приостановлено около 113 подозрительных операций на сумму 220 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Габит Садырбеков отметил, что в рамках финансовой разведки АФМ проводит ежедневный мониторинг.

"Мы получаем пороговые и подозрительные операции от более чем 14 тыс. субъектов финансового мониторинга. Мы, в свою очередь, проводим анализ, наиболее подозрительные операции приостанавливаем и направляем в правоохранительные органы. Насколько я помню, за эти пять месяцев мы таких операций приостановили около 113 на сумму 220 млрд тенге. Это операции, которые были приостановлены нами и были направлены как подозрительные в правоохранительные органы", – добавил спикер.

Однако чьи операции приостановили власти, он не сказал.

"Я не могу сказать, в отношении каких это лиц, потому что в отношении их, возможно, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, расследуются, возможно, уголовные дела и это является тайной следствия. Это лучше поинтересоваться у правоохранительных органов…

Возврат этих активов – это все в рамках уголовных дел возвращается. Есть целая процедура, должен быть приговор суда, после приговора суда направляются следственные поручения, должно быть международное соглашение и только после этого можно говорить о возврате каких-то средств. То есть эта процедура не одного дня", – резюмировал Габит Садырбеков.

Напомним, сегодня депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении проект закона, усиливающий систему противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1973155-legalizatsiya-prestupnyh-sredstv-priostanovleno-113-podozritelnyh-operatsiy-na-summu-220-mlrd-tenge/