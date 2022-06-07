Может ли курс тенге "зафиксироваться" на одном уровне, ответили в Нацбанке

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В Национальном банке РК рассказали о ситуации с курсом национальной валюты на сегодня – с начала мая ситуация на валютном рынке стабилизировалась, передает корреспондент NUR.KZ.

"Высокая волатильность тенге, начиная с февраля этого года, связана с рисками, реализовавшимися со стороны геополитики, и с высокой волатильностью на глобальных рынках.

Тенге в режиме свободного плавания не мог не реагировать. Свободно плавающий курс тенге, мы считаем, абсорбирует внешние шоки и позволяет нашей экономике и нашему рынку быстрее адаптироваться к этим внешним условиям", – заявила замглавы Нацбанка Алия Молдабекова.

Она добавила, что с мая ситуация с курсом стабилизировалась.

"Это связано с тем, что обстановка на внешних рынках стабилизировалась. Мы сейчас наблюдаем очень высокие цены на нефть, на энергоресурсы, а это основной наш экспортный товар, поэтому эта стабилизация произошла, потому что предложение национальной валюты со стороны экспортеров выросло – и рынок валютный сбалансировался", – сообщила спикер.

Между тем глава Нацбанка Галымжан Пирматов сообщил, что НБ "придерживается и будет придерживаться политики свободного обменного курса".

Напомним, что наличные курсы валюты в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте на сегодня можно посмотреть здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972952-mozhet-li-v-kurs-tenge-zafiksirovatsya-na-odnom-urovne-otvetili-v-natsbanke/