Прогнозом по объемам зерна в Казахстане поделились в Минсельхозе

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В текущем году власти Казахстана ожидают собрать порядка 13-13,5 миллиона тонн зерна. Об этом на заседании кабмина заявил глава Минсельхоза, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев сообщил, что в текущем году посев аграриями завершен в строго оптимальные сроки, работа по сохранению накопленной влаги в почве тоже была проведена вовремя. Прогноз погоды на июнь также благоприятный.

"Все эти факторы позволяют в настоящее время прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов.

Если говорить о пшенице, мы прогнозируем на уровне 13-13,5 миллиона тонн. Мы ожидаем дожди. Если будут дожди, тогда примерно на 15 процентов больше урожая прошлого года будет", – сообщил министр.

Глава ведомства также указал, что, по данным РГП "Казгидромет", в целом наблюдается благоприятная погода для будущего урожая: ожидается выпадение осадков во всех зерносеющих регионах.

Вместе с тем в южных областях, по словам Карашукеева, отмечается дефицит влагообеспеченности.

"Акимам южных регионов необходимо своевременно принимать меры по обеспечению фермеров поливной водой. Следующим шагом сохранения и увеличения урожайности являются меры по защите растений.

В связи с чем прошу акимов областей взять на контроль вопросы проведения химических обработок против сорных растений и вредителей", – резюмировал глава МСХ.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в целом на финансирование сферы АПК при уточнении бюджета было дополнительно выделено 298 млрд тенге. Таким образом, в этом году усилена господдержка фермеров.

"Несмотря на засушливый прошлый год, отрасли удалось полностью обеспечить зерном внутренние потребности. Мы выполнили экспортные обязательства и сформировали соответствующие запасы.

До сбора урожая мы полностью обеспечены зерном. Следует отметить, что при среднем сборе зерна 18-19 млн тонн внутренняя потребность составляет порядка 8 млн тонн. Даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продовольственную безопасность", – резюмировал глава кабмина.

Отметим, что с середины апреля до середины июня в Казахстане действуют ограничения на экспорт зерна и муки. Кроме того, в апреле заявлялось, что дефицита зерна в стране нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972940-prognozom-po-obemam-zerna-v-kazahstane-podelilis-v-minselhoze/