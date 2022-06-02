Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ с июля

Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 2 июня, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства энергетики Казахстана.

Как сообщили в ведомстве, Казахстан на заседании стран-участниц ОПЕК+ представлял вице-министр энергетики Асет Магауов.

Участники встречи обсуждали выполнение странами обязательств по соглашению в апреле.

По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на июль на 0,648 млн баррелей в сутки, а также о продлении периода компенсации перепроизводства до декабря текущего года.

Обязательства Казахстана на июль составят 1,68 млн баррелей в сутки.

Ранее Саудовская Аравия назвала условие для увеличения добычи нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972322-kazahstan-uvelichit-dobychu-nefti-v-ramkah-soglasheniya-opek-s-iyulya/