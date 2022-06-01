Стоимость учебы в вузах для некоторых студентов будет покрывать фонд "Қазақстан халқына"

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Председатель общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев на брифинге в СЦК заявил, что принято решение утвердить гранты и стипендии для студентов из социально-уязвимых слоев населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Жамишев сообщил, что в фонд поступило 1,5 тыс. заявок от молодых людей, студентов, которые имеют большие сложности с оплатой своего обучения в высших учебных заведениях.

"Мы думали, каким образом нам им помочь, и было принято решение, попечительский совет утвердил эту программу, была утверждена грантовая программа для выпускников сельских школ из малообеспеченных семей, тех, кто испытывает сложности с оплатой обучения. Это еще дети-сироты, дети-инвалиды, все могут претендовать на этот грант", - пояснил он.

По словам председателя фонда, всего будет выделяться по 3 гранта 85 вузам страны - это те, кто участвует в распределении грантов по линии МОН.

При этом абитуриент должен набрать по результатам ЕНТ необходимое количество баллов.

"Тех, кто соответствует этим критериям, которые мы отрабатываем в настоящее время с руководителями вузов, они будут иметь право получить этот грант. У нас 85 вузов, по три гранта на вуз (программа бакалавриата).

Кроме того, 100 стипендий мы учредили уже для обучающихся в вузах по тем же критериям нуждаемости. Но этих кандидатов будут отбирать уже благотворительные организации, которые работают в этой сфере, которые известны студенческой молодежи.

Бюджет программы на текущий год - до 378 млн тенге. Ежегодно он будет расти, потому что бакалавриат в среднем - четыре года обучения", - резюмировал Болат Жамишев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972066-stoimost-ucheby-v-vuzah-dlya-nekotoryh-studentov-budet-pokryvat-fond-qazaqstan-halqyna/