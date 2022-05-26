"Отдаем 80% от прибыли": казахстанские рестораторы попросили снизить им налоги

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Услуги общепита в Казахстане за минувший год подорожали на 14 процентов. Казахстанские рестораторы признались, что готовы снова повышать ценники, поскольку вынуждены отдавать большую часть прибыли на уплату налогов, передает телеканал КТК.

Бизнесмены попросили отменить им выплату НДС и не повышать розничный налог. В противном случае, по их словам, цены для посетителей придется поднимать снова.

"Мы просим НДС убрать и сделать от оборота 3%. НДС сейчас 12% от оборота. Если, скажем, мы купили за 100 тенге, то мы должны 12% добавленную стоимость заплатить – НДС.

Мы должны либо поднять продажную цену продукта своего, что фактически нереально – у нас пойдет резкий отток. Даже сейчас мои коллеги подняли цены – у нас пошел отток на 20-30%", - рассказала журналистам председатель Ассоциации общественного питания Гульбану Майгарина.

Еще одна проблема, по словам предпринимателей - рост цен на продукты. Они признались, что с учетом ситуации с налогами бизнес может стать для них попросту невыгодным.

"Продукты подорожали на 30 (процентов - прим. ред.). Мы не успеваем за повышением цен. И плюс еще налоговая нагрузка, которая сейчас идет, на нас плохо влияет.

Сейчас есть система розничного налога – 3%, но с 2022-го года розничный налог становится 6%. И он идет до 2025 года. Соответственно, когда мы платим от оборота 6%, мы отдаем 80% от своей прибыли", - пояснила Майгарина.

Со следующего года розничный налог увеличится сразу в два раза. По словам рестораторов, они только начали оправляться после пандемии, и повышение ставки сейчас совсем ни к чему.

"Нам желательно, чтобы розничный налог 3%, который сейчас существует, в таком виде и остался. Потому что для нас очень трудно, мы тогда будем банкротами.

Мало того, что продукты подорожали, электроэнергия подорожала, транспортные расходы подорожали – маржинальность у нас остается мизер.

Мы практически после пандемии еле-еле стоим на плаву и держимся, а если с 23-го года все повысится, то смысла работать уже не будет", - заявила основатель сети столовых Чинара Бугимбаева.

По темпам роста цен в кафе и ресторанах на первом месте находится Нур-Султан - 37 процентов. На втором месте – Туркестанская область, на третьем – Акмолинская.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971241-otdaem-80-ot-pribyli-kazahstanskie-restoratory-poprosili-snizit-im-nalogi/