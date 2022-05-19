Доллар подешевел до 431 тенге на KASE

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на KASE сегодня, 19 мая, американская валюта немного подешевела. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

С момента последних торгов "американец" стал дешевле на 1,29 тенге, установившись на отметке 431,41 тенге.

По данным, опубликованным на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня сейчас покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 424-427 тенге, продажа – 432-435 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 424-432 тенге, продажа – 432-437 тенге;

Кроме того, согласно информации с сайта Kurs.kz, в обменных пунктах столицы доллары покупаются в среднем за 430-432,5 тенге, а продаются – за 434,5-435,5 тенге.

В алматинских же обменниках курс продажи составляет 435-437 тенге, а покупки – 430-432 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970097-dollar-nemnogo-podeshevel-na-birzhe/