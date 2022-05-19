Нацбанк: Цены в апреле выросли выше среднеисторической нормы во всем Казахстане

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Глава управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального Банка Казахстана Игорь Осипов рассказал об инфляционных тенденциях в апреле текущего года. Его слова опубликовал официальный сайт НБ РК.

Осипов подчеркнул, что годовая инфляция в стране за минувший месяц ускорилась, составив 13,2%, в марте этот показатель составлял 12%.

В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась во всех 17 регионах Казахстана, а наибольший рост зафиксирован в Туркестанской области (с 12,9% в марте до 15,5% в апреле).

Специалист отметил, что темпы роста цен на продовольственные товары в апреле увеличились до 17,9% . В марте этот показатель составлял 15,4%. Лидером по темпам роста оказалась Туркестанская область, там продукты подорожали на 21,3%.

Касательно непродовольственных товаров, специалисты также отметили рост. Цены увеличились до 11,1% (в марте – 10,9%). Максимальный рост отметили в трех регионах страны - Туркестанской области, ВКО и Нур-Султане. А в Шымкенте -минимальный (9,2%).

В НБК сообщили, что цены на платные услуги в апреле повысились на 8,9%, в марте этот показатель составил 8,3%.

Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (10,8%), значительно ниже – в Актюбинской области (6,6%), отметили специалисты.

По словам Осипова, в апреле текущего года месячная инфляция в стране составила 2%. Это, по его информации, значительно выше среднего значения апрельской инфляции за последние пять лет. С 2017 по 2021 года показатель составлял 0,6%.

Как заключили в Нацбанке, во всех 17 регионах цены в апреле 2022 года выросли выше своей среднеисторической нормы.

Наибольшее ускорение месячной инфляции было отмечено специалистами НБ в Туркестанской области. Этот показатель в регионе составляет 3%.

Напомним, что аналитики отметили резкий рост цен на овощи в Казахстане

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970127-natsbank-tseny-v-aprele-vyrosli-vyshe-sredneistoricheskoy-normy-vo-vsem-kazahstane/