Минфин пообещал вернуть в бюджет миллиарды тенге, потерянные из-за нарушений на таможне

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минфина в кулуарах сената заявил, что его ведомство приложит все усилия для того, чтобы возместить в бюджет ущерб в размере 165 млрд тенге, причиненный из-за нарушений на таможне, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что сейчас динамика налогов, идущих с таможни, хорошая – показатели, по его словам, растут.

"В текущем году Минфин приложит все усилия, чтобы возместить в бюджет ущерб в размере 165 млрд тенге. Наша задача на этот год – полностью восполнить по плану средства", – добавил министр.

Между тем на вопрос о том, кто подозревается в нарушениях в таможенной сфере, отвечать он не стал и посоветовал обратиться с запросом в Генеральную прокуратуру, так как специальная комиссия была создана под руководством надзорного органа.

"Вопрос по этому поводу относится к компетенции правоохранительных органов. При этом были зафиксированы факты неуплаты налогов или пошлин при ввозе товаров.

Идет соответствующая работа в части возврата этих средств. Во многих случаях было организовано лжепредпринимательство, и эти фирмы закрылись. Сейчас ведется работа по их выявлению", – заявил министр.

Также, напомним, что сегодня Ерулан Жамаубаев рассказал о командировочных расходах и подчеркнул, что они заложены в бюджетах ведомств, отдельно для каждого госоргана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970068-minfin-poobeschal-vernut-v-byudzhet-milliardy-tenge-poteryannye-iz-za-narusheniy-na-tamozhne/