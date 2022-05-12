Почти на 8 тенге подешевел доллар на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ниже 435 тенге за единицу упал курс доллара на Казахстанской фондовой бирже после дневных торгов, указывают данные с официального сайта KASE.

С момента последних торгов "американец" подешевел на 7,68 тенге. Средневзвешенный курс доллара установился на отметке 434,76 тенге.

Как сообщается на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня Казахстана сейчас осуществляют покупку и продажу доллара по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 432 тенге, продажа – 438 - 442,7 тенге;

Алматы: покупка – 428-435 тенге, продажа – 435 - 442,7 тенге;

Средний курс покупки доллара, согласно данным с сайта kurs.kz, в обменниках Алматы равен 435,75 тенге, продажи - 440,48 тенге. В столичных обменниках доллары покупают в среднем по 435,18 тенге, продают по 438,69 тенге.

Напомним, накануне на бирже наблюдалось резкое подорожание американской валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969005-pochti-na-8-tenge-podeshevel-dollar-na-birzhe/