Доллар подорожал на 7 тенге на бирже после выходных

Көрнекі фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар вновь стал дороже. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара установился на отметке 442,61 тенге, "американец" подорожал на 7,03 тенге.

Как сообщается на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня Казахстана сейчас осуществляют покупку и продажу доллара по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 437-439 тенге, продажа – 445-447 тенге;

Алматы: покупка – 437-443 тенге, продажа – 445-447 тенге;

По данным сайта Кurs.kz, средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 441,89 тенге, продажи - 445,50 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 441,81 тенге, продают по 444,75 тенге.

Напомним, что в минувшую пятницу доллар подорожал почти на 8 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968818-dollar-podorozhal-na-7-tenge-na-birzhe-posle-vyhodnyh/