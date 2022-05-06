Почти на 8 тенге подорожал доллар в пятницу на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар вновь стал дороже. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте KASE.

В пятницу американская валюта стала дороже на 7,76 тенге, средневзвешенный курс доллара установился на отметке 435,58 тенге за единицу.

Как сообщается на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня Казахстана сейчас осуществляют покупку и продажу доллара по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 429-435 тенге, продажа – 441-442 тенге;

Алматы: покупка – 429-437 тенге, продажа – 441-444 тенге;

Шымкент: покупка – 429-435 тенге, продажа – 441-442 тенге.

Согласно информации с портала Kurs.kz, в обменных пунктах Нур-Султана курс покупки американской валюты составляет 433-439 тенге, а продажи – за 441-445 тенге.

В Алматы обменники установили курс продажи в диапазоне 443-446 тенге, а покупки – 435-439 тенге.

В обменных пунктах Шымкента курс обмена следующий: продажа – 442-445 тенге, покупка – 438-441 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968412-pochti-na-8-tenge-podorozhal-dollar-v-pyatnitsu-na-birzhe/