Курс доллара на бирже упал на 9 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар продолжил свое падение на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные дневных торгов на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара установился на отметке 427,80 тенге, снизившись на 9,07 тенге с момента последних торгов.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня сейчас покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 423-427 тенге, продажа – 432,5-437 тенге;

Алматы: покупка – 423-432 тенге, продажа – 432,5-437 тенге;

Шымкент: покупка – 423-427 тенге, продажа – 432,5-437 тенге.

Также, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах столицы доллары покупаются в среднем за 430-433 тенге, а продаются за 434-438 тенге.

В алматинских же обменниках курс продажи составляет 436-439 тенге, а покупки – 429-433 тенге.

В шымкентских обменных пунктах курс обмена следующий: продажа - 434-436 тенге, покупка - 430-432 тенге.

Напомним, что накануне доллар подешевел сразу почти на 5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968182-kurs-dollara-na-birzhe-upal-na-9-tenge/