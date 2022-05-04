Доллар резко подешевел до отметки ниже 440 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам вечерних торгов сегодня, 4 мая, курс доллара к тенге продолжил падение и преодолел отметку в 440 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По состоянию на 5 часов вечера 4 мая, курс доллара к тенге установился на отметке 436,87 тенге за единицу. Разница с результатами предыдущей торговой сессии составила 4,76 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня и обменниках страны сейчас покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан : покупка – 431-435,5 тенге, продажа – 441-443,5 тенге;

: покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 431-445 тенге, продажа – 439-450 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Шымкент: покупка – 431-435,5 тенге, продажа – 441-443,5 тенге.

Также, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах столицы доллары покупаются в среднем за 433-439 тенге, а продаются за 440-443 тенге.

В алматинских же обменниках курс продажи составляет 444,5-447 тенге, а покупки – 440-442,5 тенге.

В шымкентских обменных пунктах курс обмена следующий: продажа - 443-445 тенге, покупка - 439-441 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968017-dollar-rezko-podeshevel-do-otmetki-nizhe-440-tenge/