Почему авто в Казахстане дороже аналогов за границей

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На брифинге в СЦК по вопросам развития автомобильной промышленности пояснили, почему авто в Казахстане дороже аналогов в других странах, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева заявила, что для правильного сравнения нужно сопоставлять полностью одинаковые авто.

Директор ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" Максим Тарасов заявил, что сравнение базовых комплектаций одного и того же автомобиля в разных странах некорректно, поскольку в каждой стране комплектация отличается.

"Каждый производитель в каждой стране выбирает для своих граждан определенную комплектацию. Базовая комплектация в разных странах разная.

Допустим, базовая комплектация для России - двигатель 1,4, стекла поднимаются вручную. У нас базовая 1,4 снабжена кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и т.д.

Каждая опция добавляет стоимость, поэтому надо сравнивать точные комплектации авто", - заявил он.

Ранее эксперт казахстанского автобизнеса прокомментировала слухи о массовой скупке местных автомобилей россиянами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967272-pochemu-avto-v-kazahstane-dorozhe-analogov-za-granitsey/