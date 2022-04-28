"Ажиотажа нет": эксперт казахстанского автобизнеса о "массовой скупке" авто россиянами

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Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева на брифинге в СЦК рассказала, какие факторы влияют на стоимость автомобилей, передает корреспондент NUR.KZ.

Анар Макашева признала, что вопрос с ценообразованием и стоимостью авто волнует многих казахстанцев.

"По данным Бюро национальной статистики, по итогам января-марта 2022 года средний рост стоимости транспортных средств в Казахстане составил порядка 17%.

Рост произошел в связи с тем, что также была произведена смена поставщиков, где-то - логистика, но нашим производителям и официальным представителям изготовителей все-таки удалось сдержать рост стоимости, который мы наблюдаем во всем мире и в Казахстане, с начала года рост составил всего лишь 17%", - сказала она.

Также Макашева прокомментировала вопрос о якобы массовой покупке россиянами казахстанских авто.

"Все наши производители и официальные импортеры говорят о том, что они продают автомобиль только гражданам РК. Поэтому такого большого ажиотажа, что кто-то скупает транспортные средства и выводит за пределы страны, на самом деле такого нет", - подчеркнула спикер.

Ранее в МИИР разъяснили условия новой программы льготного автокредитования для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967265-bolshogo-azhiotazha-net-ekspert-kazahstanskogo-avtobiznesa-o-massovoy-skupke-avto-rossiyanami/