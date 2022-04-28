Условия льготного автокредитования в Казахстане озвучили в МИИР

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Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР Олжаc Сапарбеков на брифинге в СЦК озвучил основные условия программы льготного автокредитования, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжар Сапарбеков сообщил, что в этом году планируется произвести около 109 тыс. единиц легковых автомобилей.

Он напомнил, что правительство 15 апреля приняло постановление по финансированию новой программы автокредитования (на это выделят 100 млрд тенге), а также лизингового финансирования на обновление автобусного парка (на это выделят 30 млрд тенге).

Программа будет осуществляться за счет средств оператора по утильсбору АО "Жасыл Даму".

"Основными условиями программы являются: сумма финансирования на одну единицу легкового автомобиля, которая составляет не более 10 млн тенге; финансирование на одного заемщика предоставляется не более 1 раза в течение двух лет; срок финансирования - не более 7 лет; первоначальный взнос - от 0%, и стоимость транспортного средства при этом не должна превышать 15 млн тенге.

В данной программе могут участвовать и те лица, кто ранее подавал заявку на предыдущую программу. Особенностью программы будет, как я ранее сказал - на одного заемщика будет одна машина в два года и электронная очередь", - пояснил спикер.

В настоящее время, по словам Сапарбекова, проводятся процедуры, связанные с передачей необходимых средств от АО "Жасыл Даму" для реализации программы.

Отмечается, что в Казахстане еще с 2015 года действует программа льготного автокредитования. До мая 2021 года было выделено 82 млрд тенге, и по состоянию на 31 марта текущего года на данную сумму уже было приобретено 30 тыс. автомобилей и выдано займов на сумму 162 млрд тенге за счет револьверного оборота средств.

Программа реализовывается через банки второго уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967251-usloviya-lgotnogo-avtokreditovaniya-ozvuchili-v-miir/