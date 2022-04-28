Казахстан намерен полностью обеспечить рынок собственными продуктами до 2025 года

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Вице-премьер-министр по социальным вопросам на брифинге в СЦК рассказал, когда на прилавках магазинов продукты отечественного производства заменят импортные, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня Ералы Тугжанов представил основные положения утвержденной правительством программы повышения доходов населения до 2025 года.

Среди наиболее важных шагов правительства, по его словам, - стопроцентное импортозамещение продовольственных товаров.

"Это позволит обеспечить продовольственную безопасность страны. По итогам прошлого года доля отечественного производства на внутреннем рынке по основным видам продовольственных товаров (29) составила 80%.

Мы зависим от импорта по шести товарам: яблоки - 74%, колбасы - 56,4%, сыры и творог - 56%, сахар - 43%, мясо птицы - 65,4%, рыба - 66%. Для полного решения вопроса импортозависимости планируется реализовать более 900 инвестиционных проектов", - пояснил Тугжанов.

Речь идет о планах по строительству 87 молочно-товарных ферм, 14 мясокомбинатов, 17 птицефабрик, а также высадке садов на площади 6,6 тыс. га и запуске сахарного завода.

"В будущем по программе будет возможность до 2025 года полностью закрыть шесть видов продукции. Только сахар останется на уровне 80%, все остальные товары из других стран при реализации мы выводим на уровень 100%", - сказал Тугжанов.

Напомним, что в рамках новой программы также планируется повысить зарплаты 3,8 млн казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967229-kazahstan-nameren-polnostyu-obespechit-rynok-sobstvennymi-produktami-do-2025-goda/