Новая программа повышения доходов: 3,8 млн казахстанцам поднимут зарплату
Программу повышения доходов казахстанцев презентовали сегодня, 28 апреля, на брифинге в СЦК. В частности, в нее входит повышение зарплат 3,8 млн граждан, передает корреспондент NUR.KZ.
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что в программе предлагаются прямые и косвенные меры для повышения доходов.
Среди прямых мер – повышение зарплаты 3,8 млн казахстанцев.
Сюда войдут следующие категории работников:
- 850 тыс. человек из бюджетной сферы - врачи, педагоги, ученые;
- 200 тыс. человек из производственного персонала квазигоссектора – это означает увеличение зарплаты производственного персонала, а также работников подрядных организаций ФНБ "Самрук-Казына" до среднеотраслевого уровня;
- 2,8 млн человек, работающих на частный бизнес граждан – это означает повышение крупным бизнесом средней зарплаты работников, которое установят в качестве обязательной меры для получения господдержки.
Также среди мер повышения доходов в программе прописаны:
- Создание пояса МСБ вокруг более 100 крупных предприятий, к примеру: создание минизаводов вокруг одного крупного;
- Локализация новых производств
В том числе производство более 19 видов товаров в нефтегазовой отрасли, запуск 4 заводов полипропилена, полиэтилена и так далее, а также создание смежных производств труб, насосов, тары, холодильников, кондиционеров, бутылок и так далее;
- Поддержка социально-уязвимых слоев населения
В том числе охват 160 тысяч молодых людей проектами "Молодежная практика", "Первое рабочее место" и грантами до 400 МРП, а также шефство более 400 предприятий над колледжами, более 100 карьерных центров при вузах и так далее.
Также 20 тысяч многодетных матерей и матерей с детьми инвалидами смогут ускоренно обучиться в специальных центрах;
- Импортозамещение и созданные для этого проекты, где смогут работать люд, к примеру: птицефабрики, мясокомбинаты, производства керамических плит, газоблоков, теплоизоляции, соды, сэндвич-панелей, хлопковолокна и так далее;
- Развитие социального предпринимательства, которое обеспечит работой людей с особенными потребностями,
- Развитие креативной индустрии.
В довершение к этому Тугжанов сообщил, что правительство утвердило программу повышения доходов граждан до 2025 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967199-novaya-programma-povysheniya-dohodov-38-mln-kazahstantsam-podnimut-zarplatu/