Новая программа повышения доходов: 3,8 млн казахстанцам поднимут зарплату

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Программу повышения доходов казахстанцев презентовали сегодня, 28 апреля, на брифинге в СЦК. В частности, в нее входит повышение зарплат 3,8 млн граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что в программе предлагаются прямые и косвенные меры для повышения доходов.

Среди прямых мер – повышение зарплаты 3,8 млн казахстанцев.

Сюда войдут следующие категории работников:

850 тыс. человек из бюджетной сферы - врачи, педагоги, ученые;

из бюджетной сферы - врачи, педагоги, ученые; 200 тыс. человек из производственного персонала квазигоссектора – это означает увеличение зарплаты производственного персонала, а также работников подрядных организаций ФНБ "Самрук-Казына" до среднеотраслевого уровня;

из производственного персонала квазигоссектора – это означает увеличение зарплаты производственного персонала, а также работников подрядных организаций ФНБ "Самрук-Казына" до среднеотраслевого уровня; 2,8 млн человек, работающих на частный бизнес граждан – это означает повышение крупным бизнесом средней зарплаты работников, которое установят в качестве обязательной меры для получения господдержки.

Также среди мер повышения доходов в программе прописаны:

Создание пояса МСБ вокруг более 100 крупных предприятий, к примеру: создание минизаводов вокруг одного крупного;

вокруг более 100 крупных предприятий, к примеру: создание минизаводов вокруг одного крупного; Локализация новых производств

В том числе производство более 19 видов товаров в нефтегазовой отрасли, запуск 4 заводов полипропилена, полиэтилена и так далее, а также создание смежных производств труб, насосов, тары, холодильников, кондиционеров, бутылок и так далее;

Поддержка социально-уязвимых слоев населения

В том числе охват 160 тысяч молодых людей проектами "Молодежная практика", "Первое рабочее место" и грантами до 400 МРП, а также шефство более 400 предприятий над колледжами, более 100 карьерных центров при вузах и так далее.

Также 20 тысяч многодетных матерей и матерей с детьми инвалидами смогут ускоренно обучиться в специальных центрах;

Импортозамещение и созданные для этого проекты, где смогут работать люд, к примеру: птицефабрики, мясокомбинаты, производства керамических плит, газоблоков, теплоизоляции, соды, сэндвич-панелей, хлопковолокна и так далее;

и созданные для этого проекты, где смогут работать люд, к примеру: птицефабрики, мясокомбинаты, производства керамических плит, газоблоков, теплоизоляции, соды, сэндвич-панелей, хлопковолокна и так далее; Развитие социального предпринимательства , которое обеспечит работой людей с особенными потребностями,

, которое обеспечит работой людей с особенными потребностями, Развитие креативной индустрии.

В довершение к этому Тугжанов сообщил, что правительство утвердило программу повышения доходов граждан до 2025 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967199-novaya-programma-povysheniya-dohodov-38-mln-kazahstantsam-podnimut-zarplatu/