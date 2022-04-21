"Не раз критиковали его увеличение": Ашимбаев о размере госдолга Казахстана
Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался о государственном долге Казахстана. Он сообщил, что вопрос будет вновь рассмотрен при обсуждении корректировок в бюджет, передает корреспондент NUR.KZ.
Вопрос подняли журналисты.
"Вызывает у вас озабоченность, что государственные долг Казахстана растет, для будущего поколения практически ничего не оставляем в Нацфонде?" - поинтересовались представители СМИ у спикера верхней палаты.
Маулен Ашимбаев признал актуальность данного вопроса.
"Это очень серьезный вопрос, не раз мы в прошлом году поднимали этот вопрос по государственному долгу, критиковали его увеличение. Тогда правительство обещало взять ситуацию под контроль", - добавил спикер сената.
Он заверил, что сенаторы в рамках обсуждения корректировок в бюджет 2022 года будут еще раз рассматривать вопрос государственного долга.
Напомним, вчера депутаты мажилиса поддержали поправки в бюджет текущего года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966139-ne-raz-kritikovali-ego-uvelichenie-ashimbaev-o-razmere-gosdolga-kazahstana/