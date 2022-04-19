Роман Скляр высказался о возможности отмены утильсбора

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Вице-премьер Казахстана Роман Скляр в кулуарах правительства высказался о предложениях о полной отмене утилизационного сбора в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр сообщил, что и до этого не раз высказывался по этому вопросу.

"Скажу – эти популисты и лжеэксперты могут сколько угодно упражняться в словесности и акции какие-то проводить (по отмене утильсбора – прим. ред.), но правительство работало и работает над развитием промышленности... Вы глубже посмотрите, кому выгодно это (отмена утильсбора – прим. ред.)? Это выгодно импортерам, которые создают минимум рабочих мест, которые не платят абсолютно все виды налогов", - заявил он.

Роман Скляр сообщил, что в этой связи предлагают импортерам открывать в Казахстане производства.

"Это не так дорого стоит. Но почему они этого не хотят делать? Потому что они теряют свою большую маржу", - резюмировал вице-премьер-министр.

Тем временем он указал на важность создания качественных, высокопродуктивных, высокооплачиваемых рабочих мест, чтобы быть независимыми не только в плане продовольственной и транспортной безопасности, но и в плане промышленной безопасности.

Ранее Роман Скляр рассказал, куда обращаться казахстанцам по программе автокредитования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965763-roman-sklyar-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-otmeny-utilsbora/