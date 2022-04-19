Куда обращаться казахстанцам по программе автокредитования, рассказал Скляр

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Вице-премьер-министр Роман Скляр в кулуарах правительства высказался о льготном автокредитовании под 4% годовых, передает корреспондент NUR.KZ.

Скляр напомнил, что на прошлой неделе было принято постановление правительства по льготному кредитованию.

На вопрос же журналистов о том, куда людям идти за новыми авто – в банки или автосалоны, он сообщил: "В банки".

"До конца недели холдинг "Байтерек" совместно с госорганами эту работу завершают. Как раньше было, эта же программа будет просто продлена, изменились некоторые условия. Но она будет продлена. Изменились некоторые условия: исключили первоначальный взнос, увеличилась сумма", - добавил спикер.

Скляр заявил, что программа пользуется популярностью у населения.

"Будем работать над тем. Детали можете уточнить в "Байтереке", - пояснил он.

Ранее мы писали, какие условия и ограничения действуют в программе льготного автокредитования. Как будет происходить постановка в очередь на льготный автокредит под 4%, разъяснил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1965740-sklyar-rasskazal-kuda-nuzhno-idti-po-programme-avtokreditovaniya/