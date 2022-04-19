Казахстан увеличит экспорт нефти в Китай и Россию

Иллюстративное фото: wolv/Getty Images

В апреле планируется увеличить экспорт нефти с месторождений Кашаган и Карачаганак по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл". Об этом сообщили представители компании на ее официальном сайте.

Ожидания увеличения приема нефти на экспорт связаны с перераспределением поставки нефти с системы АО "КТК-К".

Как пояснили в АО "КазТрансОйл", в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Минэнерго, в апреле объем экспорта карачаганакской нефти по участку "Атырау – Самара" магистрального нефтепровода "Узень – Атырау – Самара" запланирован на уровне 154,7 тыс. тонн, кашаганской нефти – 60 тыс. тонн.

А предполагаемый объем транспортировки кашаганской нефти на экспорт в Китайскую Народную Республику по нефтепроводу "Атасу – Алашанькоу" составит 40 тыс. тонн.

Напомним, что сегодня глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства озвучил сумму ущерба Казахстану из-за аварии на КТК, которая случилась в конце прошлого месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965750-kazahstan-uvelichit-eksport-nefti-v-kitay-i-rossiyu/