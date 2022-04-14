Доллар немного подорожал на закрытии торгов в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Американская валюта подорожала по итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов на официальном сайте KASE.

На закрытии торгов KASE средневзвешенный курс валюты составил 449,53 тенге за доллар. Несмотря на это, за сегодняшний день доллар потерял 0,46 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня страны покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 447-451,5 тенге, продажа – 457-458 тенге;

Алматы: покупка – 447-452,5 тенге, продажа – 457-458,5 тенге.

Кроме того, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают по 455- 459 тенге, покупают – по 448-454 тенге. В столичных обменниках курс продажи составляет 457-457 тенге, а покупки – 450-453,5 тенге.

Напомним, что днем средневзвешенный курс доллара на KASE составлял 448,19 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965088-dollar-nemnogo-podorozhal-na-zakrytii-torgov-v-kazahstane/