Доллар подешевел на бирже почти на 2 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар подешевел на Казахстанской фондовой бирже в четверг, 14 апреля. Об этом свидетельствуют данные дневных торгов на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс американской валюты составил 448,19 тенге, снизившись на 1,80 тенге с момента последних торгов.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня страны покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 447-451,5 тенге, продажа – 457-458 тенге;

Алматы: покупка – 447-452,5 тенге, продажа – 457-458,5 тенге.

Кроме того, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают по 456- 459 тенге, покупают – по 448-454,5 тенге.

В столичных обменниках курс продажи составляет 455-458 тенге, а покупки – 450-453,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964672-dollar-podeshevel-na-birzhe-pochti-na-2-tenge/