Нацбанк: Санкции в отношении российских банков не влияют на казахстанские

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

На заседании правительства глава Нацбанка заявил, что санкции, введенные в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане, не влияют на казахстанские банки, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации главы Нацбанка Галымжана Пирматова, расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу указанных банков - на переводы в долларах, евро и карточные операции, так как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили операции по их картам.

При этом дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения.

"Санкции и ограничения, введенные в отношении указанных банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков", - заявил глава НБ.

Напомним, ранее мы писали, как будут работать в Казахстане "дочки" российских банков, попавших под санкции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964582-natsbank-sanktsii-v-otnoshenii-rossiyskih-bankov-ne-vliyayut-na-kazahstanskie/