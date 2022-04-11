Нацбанк увеличил коридор покупки и продажи валюты в Казахстане

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С сегодняшнего дня, 11 апреля, вводятся в действие размеры установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, сообщается на официальном сайте Национального банка РК.

31 марта текущего года было принято Постановление правления "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты"

Постановление введено в действие со дня его первого официального опубликования – 11 апреля 2022 года.

Данным документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций.

Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для доллара США – 15 тенге, евро – 20 тенге, со сроком действия до 1 января 2023 года.

В Нацбанке также отметили, что установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Ранее в Нацбанке сообщали о разработке проекта по внесению изменений в свое постановление об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге. Как пояснили в НБ РК, предлагаемые изменения направлены на снижение спекулятивных действий на валютном рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964520-natsbank-uvelichil-koridor-pokupki-i-prodazhi-valyuty-v-kazahstane/