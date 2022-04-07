37 млрд тенге планируют выделить на устранение последствий январских беспорядков в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр финансов Татьяна Савельева в мажилисе сообщила, что на устранение последствий январских событий предусматривается выделение 37 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проекте закона "О республиканском бюджете на 2022–2024 годы".

"На реализацию поручений президента, озвученных во время январских событий на расширенном заседании правительства и в мажилисе, предлагается направить 1,8 трлн тенге. Это расходы на поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификацию экономики.

На устранение последствий январских событий из бюджета будет направлен 37 млрд тенге. Из них на оказание государственной поддержки пострадавшим субъектам МСБ в Алматы и других регионах предусмотрен 21 млрд тенге", – сообщила Татьяна Савельева.

Она отметила, что по данным Миннацэкономики, предварительная потребность на поддержку МСБ составляет 45 млрд тенге. Из резерва правительства уже было выделено 24 млрд тенге.

Также на восстановление поврежденных административных, социальных и коммунальных объектов, а также объектов инфраструктуры предполагается выделить 10 млрд тенге, добавила вице-министр.

При этом, по ее словам, общая потребность на восстановление инфраструктуры, по данным МИИР РК, составляет 22 млрд тенге. Из резерва правительства уже выделено 12 млрд тенге.

Остальная потребность в сумме 37 млрд тенге находится в резерве правительства – по мере предоставления документов все эти средства будут выделены.

Кроме того, на демонтаж зданий и сооружений по комплексу резиденции президента в Алматы запланировано 6 млрд тенге.

Ранее Татьяна Савельева отмечала, что проектом закона "О республиканском бюджете на 2022–2024 годы" предусмотрено 437 млрд тенге на дальнейшее укрепление силовых структур Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963999-31-mlrd-tenge-planiruyut-vydelit-na-ustranenie-posledstviy-yanvarskih-besporyadkov-v-kazahstane/