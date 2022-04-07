Численность сотрудников силовых структур хотят увеличить в Казахстане

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В мажилис внесли проект закона "О республиканском бюджете на 2022–2024 годы". Документом предусмотрено 437 млрд тенге на дальнейшее укрепление силовых структур, в том числе на увеличение оплаты труда и численности сотрудников силовых органов, передает корреспондент NUR.KZ.

Документ представила вице-министр финансов Татьяна Савельева.

По ее словам, в рамках уточнения бюджета на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур дополнительно предусмотрено 441 млрд тенге.

"Данные расходы будут направлены на устранение последствий январских событий и выплату компенсации на общую сумму 4,1 млрд тенге. Данные расходы будут направлены на ремонт и восстановление пострадавшей техники, зданий.

В настоящее время семьям погибших сотрудников уже выплачены необходимые пособия и компенсация. На дальнейшее укрепление силовых структур предусмотрено 437 млрд тенге. В том числе на увеличение оплаты труда и численности силовых органов 92 млрд тенге", – добавила она.

Она отметила, что оплата труда для сотрудников и военнослужащих спецподразделений всех силовых органов в среднем увеличена от 20 до 40%.

"Также планируется увеличение численности спецподразделений МВД, Нацгвардии и Минобороны с оснащением специальными транспортными средствами. На пополнение материально-технической базы выделяется 91 млрд тенге. В том числе на парк военно-транспортной авиации 15,5 млрд тенге", – заявила Татьяна Савельева.

Эти меры, по ее словам, будут способствовать повышению уровня общественной безопасности и оперативному реагированию на кризисные ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963995-chislennost-sotrudnikov-silovyh-struktur-hotyat-uvelichit-v-kazahstane/