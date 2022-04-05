Курс доллара снизился почти на 9 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам очередных торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара упал до 462 тенге за единицу, сообщается на официальном сайте KASE.

На данный момент стоимость американской валюты по отношению к казахстанскому тенге составляет 462,91 тенге за единицу. С момента последних торгов доллар упал на 8,92 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в обменных пунктах Алматы, Нур-Султана и Шымкента покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 463 - 458 тенге , продажа – 469 - 466 тенге ;

покупка – , продажа – ; Алматы: покупка – 470 - 458 тенге , продажа – 476 - 466 тенге ;

покупка – , продажа – ; Шымкент: покупка – 463 - 458 тенге, продажа – 469 - 466 тенге.

Кроме того, по данным портала Kurs.kz, в среднем по Казахстану продажа доллара осуществляется по 468 - 471 тенге, а покупка – по 462 - 467,5 тенге.

Напомним, что вчера, 4 апреля, по итогам утренних торгов курс доллара составил 473,66 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963595-kurs-dollara-snizilsya-do-462-tenge/